Federico Piccinato è noto per essere stato il fidanzato di Sonia Lorenzini, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2016-2017 per corteggiare proprio la sua ex amata.

Nato a Verona nel 1987, Federico Piccinato cresce a Villafranca, in Veneto. Sogna di diventare un calciatore e milita per qualche tempo nella Roverbellese, ma deve rinunciare alla carriera di portiere per problemi fisici mai chiariti.

Tuttavia, decide di puntare sulla sua fisicità e la passione per la musica lavorando come modello, ragazzo immagine e deejay approdando nei locali più gettonati del Nord-Est Italia.

Così nel 2016 partecipa come corteggiatore di Sonia Lorenzini nel dating show di Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Tuttavia, il tronista gay Mario Serpa insinua il dubbio che i due già si conoscessero. A confermare la voce ci si mette anche Alessandro Calabrese, che aveva dovuto subire l’onta dell’eliminazione da parte della Lorenzini. Alla fine comunque Sonia sceglie l’ex Emanuele Mauti, che aveva preso parte al programma per riconquistarla.

Sonia ed Emanuele iniziano così a convivere in quel di Verona, ma dopo qualche tempo la storia d’amore va a rotoli. La Lorenzini successivamente riprende i contatti proprio con Federico Piccinato, che diventa in questo modo il suo nuovo ragazzo. La relazione dura tre anni (di cui due di convivenza) per poi lasciarsi anche loro. I paparazzi poi sorprendono lei in compagnia dl cantante Eros Ramazzotti.

Come si potrà evincere dal suo profilo Instagram, Federico Piccinato è interamente ricoperto di tatuaggi sul corpo. Uno per esempio raffigure delle farfalle nello stomaco, per citare il celebre modo di dire. Nei suoi scatti sul social dove conta 176mila follower immagini che lo vedono in costume da bagno, in tenuta atletica e altre tantissime foto da modello, la sua attività principale.

Foto: account Instagram Federico Piccinato