Pierfrancesco Micara: chi è l’ex marito di Samantha De Grenet  

Pierfrancesco Micara è il primo marito della soubrette Samantha De Grenet. La donna è una delle new entry del Grande Fratello Vip 5, con Mario Ermito, Sonia Lorenzini, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e il subentrato Cristiano Malgioglio.

Prima dell’attuale marito Luca Barbato, Samantha De Grenet aveva sposato Pierfrancesco Micara, ex fidanzato di Rosita Celentano. La loro storia durò poco, in quanto i problemi iniziarono sin da prima il matrimonio. La De Grenet rimase incinta, quindi sposarsi le sembrò l’unica cosa da fare.

Come rivelato a Vieni da me, tuttavia, la soubrette aveva già delle remore durante il viaggio di nozze. Purtroppo il bambino non venne mai alla luce e la gravidanza si interruppe dopo soli tre mesi a causa di doglie da parto. Si interrompe in questo modo anche la storia di Samantha De Grenet e Pierfrancesco Micari. I due si volevano bene ma si erano sposati giovanissimi e si sentivano su binari diversi. La De Grenet aveva appena 20 anni, mentre lui 26. Il matrimonio ha il suo annullamento dopo diversi anni.

Successivamente Pierfrancesco Micara ha sposato Luana Colussi, volto noto della televisione anni Novanta che lavorato per Mediaset con Raimondo Vianello e poi in Rai. Da loro matrimonio sono nati due figlie, Chiara e Marianna.

La vita di Samantha De Grenet ha preso invece tutt’altra direzione. La soubrette ha sposato nel 2005 a Terni Luca Barbato, ma i due si sono separati nel 2007 dopo aver dato alla luce il figlio Brando. Nel 2015 si risposano con rito religioso dopo una lunga riconciliazione.

