Benedetta Dolfi: chi è l’ex fidanzata di Filippo Nardi  

Benedetta Dolfi è l’ex fidanzata di Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’uomo subentra a dicembre 2020 nel reality show, con Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Sonia Lorenzini, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito.

Della donna non si hanno molte informazioni, se non che i due non sono stati mai sposati, contrariamente a quanto alcuni siti riportano. Certamente dalla loro relazione è nato un figlio, Zachary, ormai diciottenne.

Benedetta Dolfi è apparsa in televisione quando Filippo Nardi ha partecipato nel 2018 a L’Isola dei Famosi, ma la sua avventura era durata appena 43 giorni. La donna lesse una lettera al suo ex compagno, guadagnandosi gli sfottò della Gialappa’s Band in quanto sembrava che la leggesse come una lista della spesa.

Nel corso di quella esperienza Filippo Nardi spese parole molto generose nei confronti della ex compagna. A prescindere dalla rottura si evince che i due vadano ancora molto d’accordo e si vogliano molto bene. Una situazione purtroppo non comune in molte coppie famose.

Di Benedetta Dolfi sappiamo anche che ama molto gli animali, i Coldplay e le canzoni di Rino Gaetano. Attualmente non sembra avere un profilo Instagram attivo.

Filippo Nardi è invece noto per essere stato un concorrente del Grande Fratello 2. Nel 2001, ben diciannove anni fa, diede in escandescenze in quanto in astinenza da sigarette. Il suo “Dove sono le sigarette?”, pronunciato con aria minacciosa con accento italo-londinese, costrinse la produzione a dargli un pacchetto. L’uomo tuttavia si ritirò dal reality show dopo pochi giorni.

Nel corso degli anni Filippo Nardi non è mai uscito dai radar dello spettacolo. Nardi ha preso parte a Le Iene e Loveline su Mtv. Inoltre ha vestito i panni del deejay in diversi locali italiani molto gettonati. Nonostante i rumors, è solo amico della conduttrice Barbara d’Urso.

Foto: account Instagram Filippo Nardi