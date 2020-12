Patrizia de Blanck senza ombra di dubbio è stata colei che nelle ultime puntate del Grande Fratello VIP, più di tutte ha avuto da ridire su una delle concorrenti ancora recluse nella casa: Stefania Orlando. Durante lo scontro avvenuto lunedì tra Stefania e Rosalinda Cannavò, la contessa è voluta intervenire e a gamba tesa attaccando la showgirl e dandole della falsa in tutte le salse. I social son saltati in aria durante il suo sfogo ma alcuni avrebbero anche captato un’offesa ben più pesante dei vari “falsa” e “ipocrita”.

Noi non la riporteremo, ma basta farsi un giro su Twitter all’hashtag #GFVIP oppure digitando “Patrizia de Blanck” per scoprire una clip – pubblicata da un utente – nella quale viene riportata una parola piuttosto grave scappata alla Contessa e rivolta a Stefania, tutto questo mentre il microfono era ancora aperto.

Viste le segnalazioni, il polverone delle polemiche ha portato alla precisazione della De Blanck che a Casa chi spiega come starebbero le cose:

Io non sono solita usare certe parole – dice – Ho il “vaffa” facile, ma le altre cose no. Ho detto “bugiarda”, ma mi hanno messo in bocca cose che non ho detto. Su Stefania ho detto che è falsa ma nell’ambito del gioco, non nella vita reale, perché io non la conosco.

Le due concorrenti avevano stretto amicizia all’interno della casa, ma non appena uscita, la De Blanck avrebbe cambiato opinione sulla Orlando: “Anzi, mi stava anche simpatica. Siamo rimaste d’accordo che quando usciva saremmo andate a fare shopping, ecc…”

La Contessa quindi smentisce categoricamente di aver pronunciato parole eccessivamente offensive:

Ci deve essere qualcuno che ce l’ha con me. Perché mi mettono in bocca cose che non ho detto? Io non ho detto una cosa del genere, anche perché io ho una figlia, non sono una che accusa, non me ne importa niente. Io ce l’ho con chi cerca di denigrarmi. Non lo penso nemmeno certe cose, lungi da me giudicare le persone, non esiste.