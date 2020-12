Lunedì scorso, Elisabetta Gregoraci ha lasciato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice e showgirl calabrese, come sappiamo, era una delle concorrenti più dubbiose quando la notizia del prolungamento della quinta edizione del reality show di Canale 5 era diventata ufficiale. Per la cronaca, la Gregoraci ha lasciato la casa di Cinecittà insieme a Francesco Oppini, uscito precisamente una settimana fa.

Elisabetta Gregoraci ripercorrerà l’intensa esperienza del Grande Fratello Vip 5 a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani, sabato 12 dicembre 2020.

La conduttrice di Battiti Live, ovviamente, ha riabbracciato il figlio Nathan Falco da cui è stata lontana per circa tre mesi. La Gregoraci ha svelato anche una curiosità riguardante il figlio che ha avuto da Flavio Briatore, sempre legata al GF Vip:

Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale.

Parlando del suo ex marito, invece, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore non ha gradito il fatto di essere stato, in molteplici occasioni, oggetto di tante discussioni:

Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni.

Riguardo Pierpaolo Pretelli, l’ex velino chiaramente infatuato di lei all’interno della Casa, invece, la Gregoraci ha ribadito che non andrà oltre ad una semplice amicizia con lui:

Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia.

L’esperienza del Grande Fratello Vip, come abbiamo notato, ha lasciato anche degli strascichi per Elisabetta Gregoraci. In breve, i suoi legali avranno un po’ da fare nelle prossime settimane: