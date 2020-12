Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di stasera, venerdì 11 dicembre 2020, Cristiano Malgioglio ha approfondito, su richiesta di Alfonso Signorini, perché vive con tristezza il periodo natalizio.

Il paroliere, entrato in corsa nella Casa del Gf Vip, si è lasciato andare alla commozione quando ha spiegato che tutto è cambiato quando è morta la madre, la signora Carla. Un lutto, risalente a 26 anni fa, che lo ha ovviamente sconvolto e che ha mutato il suo modo di approcciarsi al Natale:

Da quando è morta mia madre, ho sempre rifiutato il Natale. Il 10 dicembre parto sempre in qualche parte del mondo. Non mangio una fetta di panettone da 26 anni. Tutto mi sembra così triste, eppure il Natale è una festa bellissima (…) Mia madre è sempre stata bellissima, è sempre stata il mio pilastro. (…) stava preparando il suo 80esimo compleanno, aveva invitato tutte le sue sorelle, doveva venire a Milano, era molto felice. Io mi trovavo a Palermo per un concerto e quando mia madre è venuta a mancare, quel giorno lei non voleva lavarsi. Mi disse di no, si vergogna. L’avevo bagnata e asciugata, era bellissima. Mi chiamò la sera e mi chiese se avessi mangiato. Il giorno dopo il mio spettacolo, in aeroporto si avvicinano due poliziotti e mi dicono ‘non prenda l’aereo a Milano, vada a casa’. Non voglio più vedere l’aeroporto di Palermo, da quel giorno.