Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 11 dicembre 2020 si è verificata una accesa discussione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La prima, presente in studio, non ha apprezzato che l’ex velino di Striscia la notizia, ancora oggi nella Casa, ammettesse, rispondendo ad una maliziosa domanda di Alfonso Signorini, di essere cambiato da quando la Gregoraci ha lasciato il gioco.

Lo scontro si è acuito quando Petrelli si è mostrato spazientito per il risentimento della Gregoraci, che ha sempre tenuto il freno a mano tirato nel loro rapporto. Sfogandosi con i coinquilini, Pierpaolo ha detto:

Prima ero scemo, ero imbambolato, adesso vedo cose che prima non vedevo, sono più lucido.

"Non mi eri totalmente indifferente"… Pierpaolo ricorda ad Elisabetta che la sua presenza in casa era, per lui, totalmente destabilizzante. Dal canto suo, Elisabetta si meraviglia del suo cambiamento… #GFVIP pic.twitter.com/BdhsPMjltd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

Quindi, rivolgendosi direttamente all’ex moglie di Flavio Briatore:

L’unica che non è mai stata chiara, sei stata tu. Io non voglio fare la vittima, io sono sempre stato chiaro con te. Tu eri molto confusa. La tua presenza mi ha condizionato.

Parole alle quali la Gregoraci (ospite domani a Verissimo su Canale 5) ha risposto prontamente, non nascondendo la delusione:

Basta, mi dispiace vedere un ragazzo che dopo tre giorni che sono andata via dalla Casa abbia fatto questo cambiamento. Il tuo modo di parlare e la battutina che hai fatto (“Da quando Elisabetta non c’è più, sono cambiato”, Ndr) in diretta non me l’aspettavo.

Pierpaolo ha comunque provato a chiudere il confronto in maniera più distensiva, assicurando di voler bene alla Gregoraci e soprattutto esprimendo la volontà di “coltivare un’amicizia con lei, se lei vuole“. Frase alla quale la showgirl in studio ha risposto così, non senza un filo di freddezza di troppo: