Simone Gianlorenzi: chi è il marito di Stefania Orlando

Di Marcello Filograsso lunedì 14 settembre 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando

Stefania Orlando sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi che aprirà i battenti il prossimo 14 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo.

Stefania Orlando è nota sul piccolo schermo per aver condotto dal 1997 al 2003 I Fatti Vostri e dal 1998 al 2005 Il Lotto alle Otto (cult i suoi spelling numerici del tipo "68, sei-otto).

La conduttrice nel 1997 dopo alcuni anni di fidanzamento ha sposato l'attore Andrea Roncato, dal quale ha divorziato dopo due anni, per poi fidanzarsi con l'attore Paolo Macedonio. Dal 2008 invece il cuore di Stefania batte per un altro uomo.

Il fortunato si chiama Simone Gianlorenzi: non tutti sanno che la Orlando ha avviato anche una carriera da cantante con alcuni singoli magari non di successo ma molto interessanti, come Sotto la luna e A Troia. debuttando come solista dopo una parentesi nei Sex Machine Band. Simone è appunto un musicista, un chitarrista che spazia dal pop al rock passando per il jazz e funky. Ha lavorato soprattutto per Anastacia.

I due si sono conosciuti a casa di amici nel 2008 per poi sposarsi nel 2019 (a fare la proposta sarebbe stata lei per telefono). Alla cerimonia, ambientata su una spiaggia, hanno partecipato altri vip come Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso e Claudio Lippi.

Foto: account Instagram Simone Gianlorenzi