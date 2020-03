Gianmarco Onestini, è finita la storia con Adara Molinero: "Quello che ha fatto è gravissimo..."

Di Fabio Morasca sabato 28 marzo 2020

La storia d'amore tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero sembra essere giunta al capolinea.

La storia d'amore tra Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini che ha riscosso notevole successo in Spagna grazie ai reality Gran Hermano Vip ed El Tiempo del Descuento, e Adara Molinero, protagonista di un tira e molla tra Onestini jr. e il padre di suo figlio, Hugo Sierra, quest'ultimo, popolare in questo periodo grazie alla storia d'amore con Ivana Icardi con cui è esplosa la passione a Supervivientes (Ivana Icardi, come ricordiamo, durante il Grande Fratello 15, tentò, senza successo, di avvicinarsi proprio a Gianmarco Onestini), è finita.

Al termine di El Tiempo del Descuento, Gianmarco Onestini e Adara Molinero erano tornati insieme ma la loro storia d'amore, come già anticipato, si è bruscamente interrotta a causa di presunti comportamenti scorretti da parte di lei che avrebbe flirtato con altri ragazzi all'insaputa ovviamente di lui.

Queste sono state le parole di Gianmarco condivise attraverso i social:

Non sono felice. Ho scoperto dei messaggi di Adara dove flirtava con altri ragazzi, in particolare con uno. Si stava organizzando per vedersi con lui.

Secondo il sito BitchyF, il "lui" incriminato sarebbe Julian, un tentatore de La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola, ovviamente, di Temptation Island.

Gianmarco Onestini, quindi, non ha nascosto la propria amarezza per questa scoperta:

Io per lei, ho lasciato tutto, ho lasciato la famiglia e gli amici e non solo. Questa cosa mi fa molto male perché non credo di meritarmelo. Non credo di meritare tutto questo soprattutto per quello che ho fatto. Queste mancanze di rispetto in una relazione sono molto gravi. Quello che lei ha fatto è gravissimo. Ora ho bisogno solo di un po' di tempo...

La storia tra Gianmarco Onestini e Adara, quindi, dopo molti tira e molla, sembra essere arrivata definitivamente al capolinea.