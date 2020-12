Valeria Marini: “Gianluigi Martino? Storia finita per mancanza di rispetto”  

Valeria Marini, in una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha svelato, una volta per tutte, i motivi della rottura con l’ormai ex fidanzato, Gianluigi Martino, conosciuto, lo scorso anno. La showgirl non sembra intenzionata a ritornare sui propri passi e, con l’arrivo del nuovo anno, sembra desiderosa di voltare pagina:

“La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto”.

Dopo diversi storie d’amore (e tante delusioni), l’ex stella del Bagaglino continua a credere nell’amore anche, se negli anni, è diventata più guardinga nei confronti degli uomini:

“Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi, ma quando mi accorgo dell’inganno, divento dura come una roccia”.

L’attrice ha, infine, raccontato come sta vivendo questa seconda ondata che ha costretto molti italiani a passare il Natale 2020 lontano dalle proprie famiglie:

“Ho la sensazione che la mia vita sia sospesa, in attesa di tornare alla normalità che ormai sembra un paradiso perduto. Tuttavia, non ho perso quella base di ottimismo tipico del mio carattere, soprattutto ora che è stato scoperto un vaccino. Non sono diffidente e sarò la prima a farne uso”.