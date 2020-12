Carlo Conti: “Natale? Festeggeremo in cinque, io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie”  

Carlo Conti, in una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha fatto un bilancio del 2020. Oltre ai grandi successi televisivi, il conduttore Rai, nelle scorse settimane, è stato colpito dal Coronavirus. E’ stato costretto, per un breve periodo, ad un ricovero all’ospedale di Careggi di Firenze per curarsi:

“Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”.

Il presentatore, inoltre, ha rivelato anche come passerà il Natale: in famiglia con i parenti più stretti:

“Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile”.

Carlo Conti, il prossimo 26 dicembre, in prima serata su Rai1, sarà al timone di ‘Affari Tuoi- Viva gli sposi’, un’edizione inedita del game show portato al successo da Pupo, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Max Giusti, Flavio Insinna, dove a tentare la sorte saranno coppie di futuri sposi.