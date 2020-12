Amadeus e Giovanna Civitillo: “Natale 2020 in famiglia, faremo solo regali ai bambini”  

Giovanna Civitillo, intervistata da ‘Confidenze’, in edicola questa settimana, ha svelato come passerà il primo Natale, ai tempi del Covid-19, con il marito Amadeus, il figlio José e i propri genitori:

“Quest’anno in famiglia, faremo solo regali ai bambini, noi adulti abbiamo imparato che nella vita conta ben altro. Del pranzo, come sempre, si occuperà mia mamma, bravissima ai fornelli. Per me cucinare è una noia, mi apprezza solo Ama, che non è un buongustaio. A tavola saremo noi e i miei genitori. Mentre i suoceri non potranno, venire perché abitano a Verona. Invece, spero che dalla Spagna, possa raggiungerci Alice che si è laureata e lavora lì. Ora che viaggiare, è complicato, per stare insieme alla sera, ceniamo spesso con lei in videochiamata”.

Due matrimoni (uno nel 2009 con rito civile, l’altro nel 2019 in Chiesa con un gruppo ristretto di familiari) con l’uomo della propria vita, in questi anni, la showgirl ha deciso di accantonare la propria sfavillante carriera in continua ascesa per occuparsi della propria famiglia

“Ho lavorato tanto prima di conoscere mio marito. Eppure, se oggi faccio qualcosa, c’è sempre chi pensa che sia raccomandata: non sono più Giovanna ma la moglie di Amadeus (lui mi dice ‘Fregatene’). Comunque ho scelto io di occuparmi soprattutto della famiglia e non me ne pento”.