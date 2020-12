La mattinata nella casa del Grande Fratello VIP è cominciata con sentimenti contrastanti. Da una parte Samantha de Grenet, che non appena apre gli occhi rimugina sulle continue discussioni con Stefania Orlando avute nella giornata di ieri sfogandosi con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dall’altra c’è un’altra concorrente che esulta per un regalo inaspettato. Sopra la casa passa un aereo con su scritto un messaggio di sostegno dall’esterno “SO VALI PIU’ DI QUELLO CHE PENSI” seguito dalla firma dei suoi fans, le viperelle.

La scritta come sempre appare enigmatica, infatti è di usanza inserire le lettere iniziali del nome e del cognome del concorrente al quale è dedicato il messaggio. Stavolta però sembra che quelle due lette “SO” non siano state ben comprese dalla diretta interessata, Stefania Orlando. Tutti i ragazzi escono in giardino non appena sentono la vicinanza dell’aereo, Sonia legge il messaggio e alcuni dei gieffini pensano che il messaggio fosse indirizzato a lei senza realizzare chi sia la vera destinataria.

Sonia piange, si commuove e ringrazia chi ha inviato il messaggio. Stefania Orlando l’abbraccia ma neanche lei si rende conto della realtà delle cose, anche Tommaso Zorzi si avvicina ma non c’è nulla da fare.

Grande Fratello VIP, Stefania Orlando in lacrime per il messaggio del marito

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, su twitter aveva preannunciato l’arrivo di nuovi aerei per lei. Non appena scopre il misunderstanding commenta: “Ho provato a contattare la redazione, non so se faranno qualcosa..comunque @stefyorlando ha amato il fandom #viperelle quando saprà che è il suo impazzirà! Sono in arrivo altri due aerei…occhi puntati!! Cose mai viste! #gfvip“

A poca distanza arrivano altri due aerei che al contrario del precedente sono più che chiari, arrivano contemporaneamente. Il primo è una dedica dei fan: “Stefy sei il regalo più bello” mentre il secondo proprio dal marito Simone e da Margot, il chihuahua della showgirl: “Sei la nostra vita. Happy Bday“. Stefania ringrazia in lacrime.