Chiara Nasti: “Nicolò Zaniolo? La nostra relazione c’è ancora” (video)

Negli scorsi giorni, sul web, si è sparsa la voce che tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo tirasse un’aria di crisi. Gli utenti del web hanno notato che il calciatore e l’influencer, per un periodo, hanno smesso di seguirsi sui social ed eliminato le foto di coppia. Qualche ora fa, l’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’, intervenendo su Instagram, ha voluto fare chiarezza sui pettegolezzi attorno alla sua vita privata, chiedendo, ai propri followers, rispetto e massimo riserbo:

Voglio farvi capire come sto in questo momento, non sto passando un bellissimo periodo, come potete vedere sto pubblicando molto poco, ma riguardo alle ultime notizie che sono uscite in quest’ultimo periodo né io né il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Io non vi chiedo di non commentare, ma almeno di essere un po’ più cauti con le parole, sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cose iniziato davvero a pesare. Forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza, ora non è più così, anche perché proprio associata alla persona con cui sto alcune persone sono si intromettono in cose troppo private e delicate.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati? La smentita

L’ex isolana, quindi, ha voluto lanciare un accorato appello ai fan per proteggere la sua storia d’amore (nata appena due mesi fa) dalle malelingue: