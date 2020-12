Giorni intensi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove i baci più o meno obbligati hanno riscaldato l’atmosfera tra i concorrenti. Il riferimento più ovvio è al bacio tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, ma c’è anche chi, come Alessia Marcuzzi, ha già shippato Tommaso Zorzi e Andrea Zenga).

In attesa di capire come tali questioni verranno affrontate da Alfonso Signorini nella puntata in diretta di domani serata, non è passata inosservata una dichiarazione di Andrea Zelletta, che anzi ha reso sempre più caldo il clima nel reality show (la cui programmazione su Canale 5 dovrebbe essere allungata ulteriormente, come anticipato oggi dai colleghi di TvBlog). In particolare, l’ex tronista di Uomini e donne ha dichiarato il suo amore per Tommaso Zorzi. Un amore intellettuale:

Cavolo, io intellettualmente parlando sono innamorato di Tommaso, è una persona che quando parla non ti lascia mai con qualcosa di banale.

Parole che si riferiscono evidentemente alla capacità dialettica e carismatica dell’influencer e che però hanno creato un po’ di fermento sui social. Alcuni telespettatori, infatti, hanno ipotizzato, tra il serio e il faceto, la nascita di una nuova coppia all’interno della Casa.

Il fatto che le parole di Zelletta arrivino dopo il criptico regalo di Natale ricevuto dalla sua fidanzata Natalia Paragoni è solo una coincidenza?

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta parla di Francesco Oppini

Dialogando con Carlotta Dell’Isola (intanto presa di mira dall’esterno da una ex ‘collega’ di Temptation Island), Zelletta ha ammesso di sentire la mancanza di Francesco Oppini, di cui, a sua volta, Zorzi ha confessato di essere innamorato:

Perdere una persona come Francesco mi ha fatto stare male, l’ho sentito tanto. Con Francesco avevo un rapporto veramente… mai stato uno screzio.

Insomma, tra dichiarazioni d’amore e baci incrociati, il gossip non manca al Grande Fratello Vip (e domani ci sarà anche Maria De Filippi!).