In attesa che la sua partecipazione lasci il segno per davvero, è polemica sull’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Carlotta Dell’Isola. Ad alimentarle è Sofia Calesso, altra protagonista, come Carlotta, di Temptation Island (Sofia prese parte all’ultima edizione condotta da Filippo Bisciglia, Carlotta a quella guidata da Alessia Marcuzzi).

La questione si staglia intorno al contratto che Carlotta ha firmato per partecipare al reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. In realtà, Sofia già nei giorni scorsi aveva espresso qualche perplessità a riguardo. In particolare, avevo chiesto perché “le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica“; aveva quindi ricordato che “Maria mi sembra abbia detto una volta in trasmissione che Carlotta fosse la sua preferita e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv“. Ed ancora, aveva insinuato che Carlotta conoscesse la Marcuzzi prima del reality tramite l’ex fidanzato Francesco Facchinetti.

Le nuove accuse di Sofia Calesso a Carlotta Dell’Isola

Intervistata da SuperGuida TV, Sofia ha affondato il colpo, tirando in ballo il contratto firmato da Carlotta prima di prendere parte a Temptation Island:

Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto: a noi che abbiamo partecipato a “Temptation Island” ci hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità, perciò mi sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità. Non sono ipocrita. Ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla.

Insomma, a sentire Sofia il problema non è che per entrare nella Casa del Gf Vip le sia stata preferita Carlotta. Il problema sarebbe, invece, la disparità di trattamento che ne sarebbe conseguita.

Arriveranno repliche o le parole della fidanzata di Alessandro Medici (i due avevano rotto un mese dopo il falò, ma ora sono tornati insieme) resteranno inesorabilmente senza risposte?

Foto via Facebook