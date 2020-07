Temptation Island oggi: Sofia Calesso e Alessandro Medici, è finita (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

Alessandro Medici e Sofia Calesso oggi ad un mese dal falò di confronto a Temptation Island 7

Ad un mese dal falò di confronto, Sofia Calesso e Alessandro Medici raccontano, per la prima volta, a Filippo Bisciglia, come procedono le cose una volta terminate le registrazioni di 'Temptation Island 7' (Qui, il video). I due protagonisti del docureality di Canale 5, però, non stanno più assieme :

Alessandro: "Ci sono state delle evoluzioni. Ho avuto tanti dubbi, incertezze. Io penso che alla base di un rapporto ci sia il rispetto. Io lì dentro sono andato ad abbracciare Lorenzo non una delle ragazze del villaggio. Ho riascoltato tanti gesti e parole... da casa assorbi tutto in maniera diversa. Ogni volta che me la trovo davanti è stupenda. Ha detto tante bugie... che la massacravo mentalmente, che io la cerco perché non so stare da solo o non ho alternative. Queste parole le può dire una persona innamorata? Non voglio più permettere a nessuno di farmi piangere... Non so se torneremo insieme, se lei mi ama, mi deve dare il tempo che mi serve. In questi giorni, non sto bene. Mi manca. Penso a lei in continuazione. Lei mi ha chiesto scusa perché si è resa conto che ha detto tante bugie. Mi voglio concentrare sul lavoro, sui miei figli, su mia nipote. Mia figlia e mia nipote sono le uniche donne che possono farmi star bene"

Sofia: "E' successo che adesso c'è tanta delusione. Sto raccogliendo i pezzi del m io cuore in frantumi. Dopo il falò abbiamo parlato tantissimo, siamo stati bene. Per me è stato un colpo micidiale. Dopo una cena con la famiglia ha deciso di chiudere immediatamente questa storia. Il nostro principale problema è la famiglia. In questa fase transitoria, lui cambia spesso idea. Ho insistito io a vederlo. Dal falò volevo azzerare e ricominciare. Tuttora lo farei. Ti direi una bugia nel dire che non lo amo. Lui ha risentito la single Beatrice. Mi è stato confermato da lui. In questo momento mi sento tanto persa. Non so cosa pensare. Non lo capisco".