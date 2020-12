Quello che sembrava essere un Natale sereno per Andrea Zelletta, si è trasformato in una giornata più amara. Nel pomeriggio di festa nella casa del Grande Fratello VIP tra i tanti regali che hanno reso felici i concorrenti reclusi nella casa, uno ha spento il sorriso dell’ex tronista. La sua fidanzata Natalia Paragoni ha fatto recapitare nella casa una piccola boccetta con il suo profumo all’interno seguito da un criptico messaggio che ha fatto letterlamente crollare l’umore del concorrente.

Ma andiamo per gradi: dopo che Andrea, visibilmente commosso, ha ricevuto gli auguri dai suoi parenti tramite un videomessaggio mentre della Paragoni non c’è stata traccia (motivo per la quale si sono accesi i primi sospetti), successivamente Andrea ha aperto i regali dei suoi genitori e dei suoi nonni. Il regalo della sua fidanzata è giunto solo per ultimo. La scatola che contiene la boccetta è la stessa in cui all’interno era custodito l’anello della ragazza regalatole da Andrea.

Andrea cerca curioso il biglietto che accompagna il regalo di Natalia, dopo qualche secondo lo trova, lo apre e si prende qualche istante per leggerlo. I VIP attendono che Andrea inizi a leggere, ma qualcosa non torna:

Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza.

SPERO CHE TU POSSA ESSERE SERENO IN QUESTO "TUO" NATALE #gfvip pic.twitter.com/3BZcQgdrcV — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) December 25, 2020

Le parole “tuo” Natale e “tua” ragazza sono stranamente sottolineate, un particolare che non viene sottovalutato. Il primo ad accorgersi che qualcosa stona sul messaggio è proprio Andrea, mentre in casa cala il gelo. Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò sono le prime a chiedere che significato avrebbe quel messaggio. Zelletta appare confuso e rilegge più volte la frase per comprendere meglio cosa vorrebbe dire.

Grande Fratello VIP, gelo in casa dopo il messaggio di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta

Il resto degli inquilini della casa accherchia andrea bersagliandolo di domande alla quale lui non risponde, evidentemente choccato dal messaggio criptico di Natalia Paragoni.

Il criptico regalo di Natalia per Andrea Zelletta.#GFVIP pic.twitter.com/D8wQwpkfOG — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 25, 2020

Zelletta spiega che la sua fidanzata solitamente non usa profumi, un altro particolare che rende ancora più misterioso sia il messaggio che il contenuto del regalo. Maria Teresa Ruta e Tommaso pensano sia uno scherzo, l’influencer avanza l’ipotesi che ci possa essere una vendetta per il celebre scherzo coordinato con la complicità de Le Iene. Più duro Andrea Zenga che parla di un gesto fatto da una persona che ha “smania di protagonismo“.

Andrea esclude tutto ciò. Crede che il gesto della sua fidanzata possa essere ricondotto alla scelta di restare nella casa nonostante il prolungamento del programma, invece di pensare alla sua vita privata e, quindi, tornare tra le braccia di Natalia. Solo poche ore fa la sua fidanzata postava immagini affettuose accompagnate da frasi dolci come “Il mio amore“. Cosa sarà accaduto nel frattempo?