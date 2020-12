Il natale speciale dei VIP nella casa del Grande Fratello si riempe di emozioni. Alfonso Signorini aveva avvisato i concorrenti “Voi non rimarrete da soli” e così è stato. Le sorprese son cominciate nel primo pomeriggio di oggi con l’arrivo nella casa del conduttore del reality show di Canale 5, non in carne e ossa bensì tramite un videomessaggio inviato da casa sua.

Signorini in apertura naturalmente augura Buon Natale ai VIP:

Vi voglio bene lo sapete. Io farò un natale come voi, fuori dall’ordinario. Voi state sotto le telecamere, io starò da solo perché per via del rispetto delle norme mi è andata così, come a tanta gente del resto. Voi dovete approfittarne perchè potete abbracciarvi senza calcolare a quanti metri di distanza siate gli uni dagli altri.

Il conduttore riflette su ciò che potrà fare nel corso di questo giorno particolare: “A farmi compagnia saranno i ricordi perché bisogna fare delle necessità, virtù“. La memoria corre alle feste del passato, Alfonso condivide le emozioni dei Natali passati:

Quando aspettavo il primo dicembre e mi precipitavo nella cantina per prendere gli addobbi di natale. Prendevo le palle e ne trovavo sempre qualcuna rotta senza sapere chi fosse stato a romperle. La magia di decorare l’albero, i tanti ricordi e le presenze che oggi non ci sono più, ma che comunque riscaldano il cuore. Ognuno di voi quando approfitterà della propria solitudine penserà alla gioia degli affetti che vi siete lasciati alle spalle.

E conclude: “Per ora godetevela, siate lieti. Vi voglio bene“. Tutti i concorrenti hanno apprezzato il regalo dopo aver ascoltato attentamente. Applaudono alle parole e commentano nell’immediato, Maria Teresa Ruta è felice: “Il suo è un messaggio bellissimo” Cecilia Capriotti: “Descrive con parole semplici una poesia”.