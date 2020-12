Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: “Ridevi di me” (video)  

Natale movimentato nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Tommaso Zorzi ha avuto, nel cuore della notte, un duro scontro con Giulia Salemi. Il gieffino ha assistito ad una scena in cui un gruppo di inquilini, nell’ex ‘Piazzetta Morra’, ha interrotto volontariamente un momento di grasse risate al suo arrivo.

Cosa è successo qualche minuto prima? Giacomo Urtis, erroneamente, ha pensato che l’ex protagonista di ‘Riccanza’ fosse geloso del legame tra lui e la new entry Mario Ermito, invitato a dormire (in tono tra il serio e lo scherzoso) nel letto a 4 occupato già da Tommaso e Maria Teresa Ruta. Una possibilità scartata a priori da Zorzi per preservare le donne della camera impegnate sentimentalmente fuori dal programma.

L’influencer, sentendosi mortificato da questa situazione un po’ imbarazzante, si è rifugiato nella stanza blu per vederci chiaro con l’aiuto di Carlotta, Cecilia e Stefania.

Sonia "Tommaso è qua."

GIULIA DOVE STAVA PARLANDO DEI MIKADO?

Silenzio.

Risate.

Zorzi: “Compro una fabbrica di croci per metterle sopra la gente. Giulia era lì, rideva e usa la scusa che avevo bevuto. Secondo me è pazza. Io che mi devo sentirmi preso per il culo perché Giacomo fa il beato tra le donne. Poi, Giulia complimenti. Poi mi devo subire il suo pippone che non sono suo amico”.

Dopo qualche minuto, c’è un confronto serrato tra Zorzi e la Salemi:

Zorzi: “E’ una mancanza di rispetto, il fatto che lo faceste tutti. Non mi fare cretino, voi mi guardavate e ridevate”.

Salemi: “Io pensavo che fosse una cosa ironica. Non credevo fosse una cosa seria. Sai che Giacomo sdramnatizza tutto. Faceva le facce e ridevo”.

Zorzi: “Quando sono venuto io hanno bussato il microfono per far smettere di parlare. Ti ho visto e ridevi. Tutti ridevano di me. Vi ho visti. Guardavi me e lui (Giacomo) e ridevi”.

Salemi: “Io non rido di te, guardavo la faccia di Giacomo. Io pensavo fosse una cazzata come il fatto che era interessato a te. Quando sei passato, parlavo con Carlotta dei Mikado. Poi, successivamente, Giacomo faceva facce strane. […] C’erano sette persone e te la prendi solo con me. Io stavo solo ascoltando e ho chiesto cosa stava ascoltando”.

Zorzi: “Giuli, eravate tutti lì che ridevate di me. C’eri pure tu. Io quando fu di Malgioglio che sparlava di te ti ho fatto avvicinare, in questa situazione invece stavate parlando di me e tu non mi hai detto niente. Io me la prendo con te perché sei mia amica”.

Il chirurgo dei vip e l’attore, nel frattempo, hanno preferito dormire nella lavatrice.

P.S. L’hashtag #gfvip e tutti i protagonisti del ‘fattaccio’ sono finiti in tendenza su Twitter per tutta la notte.