L’attore Pietro Delle Piane vorrebbe continuare la propria carriera televisiva nei reality show, dopo le sue partecipazioni come ospite alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e come concorrente, insieme ad Antonella Elia, della settima edizione di Temptation Island, andata in onda su Canale 5 nel luglio scorso.

Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, come ricordiamo, aveva segnato la sua relazione con l’attuale opinionista del GF Vip 5 al punto che, al termine della loro esperienza nel resort, Antonella Elia decise di uscire da sola dal programma, nonostante i vari tentativi di Delle Piane di farsi perdonare alcune esternazioni non gradite dalla sua compagna.

Tutto sembrava essere stato recuperato fino a quando Antonella Elia, improvvisamente, durante una diretta del GF Vip 5, ha dichiarato di essere tornata single.

In una recente puntata di Domenica Live, Pietro Delle Piane, dal proprio punto di vista, ha spiegato quello che è accaduto tra loro (“Io l’ho delusa, l’ho ferita. Non c’è un tradimento con un’altra donna. L’ho delusa profondamente. Non mi metto a raccontare i particolari. A volte le parole ed i comportamenti dalla bocca possono uscire dei veleni. So di aver sbagliato”). A Verissimo, invece, la Elia ha escluso, per ora, la possibilità di un ripensamento.

Al settimanale Nuovo, Pietro Delle Piane ha dichiarato che un’esperienza lontano dall’Italia, a L’Isola dei Famosi, potrebbe fargli solo che bene:

Se avessi l’opportuna di andare a L’Isola dei Famosi, potrei staccare la spina, lasciare l’Italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora…

L’attore, infine, ha anche chiesto ad Antonella Elia un ultimo tentativo di chiarimento: