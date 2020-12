Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, si è parlato spesso della relazione conflittuale tra Guenda Goria e l’imprenditore Telemaco Dell’Aquila.

In una recente intervista che abbiamo visto nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, la figlia di Maria Teresa Ruta aveva dichiarato che, tra di loro, c’era stato un riavvicinamento importante. (“Ci siamo rivisti, siamo stati assieme, ci siamo abbracciati tanto. Non posso dire che siamo tornati assieme. In questo momento della vita, lo stare insieme ha un’importanza diversa rispetto a prima. Non è un’amicizia speciale. E’ un rapporto. Però ancora io aspetto dimostrazioni. Si è rotta un po’ la fiducia”).

Guenda Goria, lo scorso 4 dicembre, ha festeggiato il proprio compleanno e in molti hanno notato l’assenza di Telemaco alla festa di compleanno.

Amedeo Goria, padre di Guenda, tra i protagonisti “involontari” di questa quinta edizione del GF Vip, è stato interpellato dal settimanale Nuovo al quale ha dichiarato che il rapporto tra la figlia e Telemaco Dell’Aquila è ancora costellato da alti e bassi:

Non c’era alla festa perché hanno un rapporto sempre conflittuale. Telemaco e Guenda si lasciano e si riprendono in continuazione…

Secondo il giornalista sportivo, inoltre, il fatto che questa relazione stia proseguendo sotto i riflettori del gossip sta complicando ulteriormente le cose:

Quando una storia come la loro viene messa sotto le luci dei riflettori, diventa tutto molto più complicato.

Nelle dichiarazioni, possiamo riscontrare, inoltre, una piccola frecciatina di Amedeo Goria nei riguardi di Telemaco:

Un uomo come lui, fuori dal mondo dello spettacolo, è inevitabile che si monti la testa… I problemi di coppia si amplificano e non è facile risolverli. L’autostima di lui soprattutto è aumentata.

Guenda Goria, recentemente, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardanti la sua situazione sentimentale. Negli ultimi giorni, la 32enne ha difeso soprattutto la madre dalle espressioni spiacevoli di Filippo Nardi, squalificato dal reality show per questo motivo.