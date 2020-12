Tutto è iniziato quando Samantha De Grenet ha escluso Stefania Orlando dalla possibilità di prendersi l’immunità e le nomination reciproche, nella puntata del GF Vip 5 andata in onda lunedì scorso, hanno ulteriormente inasprito il loro rapporto.

Dopo frecciatine, un tentativo di chiarimento finito male, parole forti (“Psicopatica”, “Pazza”, termini rivolti alla Orlando) e dopo dichiarazioni che hanno urtato la sensibilità di molti telespettatori (De Grenet: “La uccido, cacciatemi, ho detto che la uccido!”), per Samantha De Grenet e Stefania Orlando, è finalmente arrivato il momento del chiarimento definitivo, con tanto di abbraccio, che ben si sposa con l’imminente vigilia di Natale.

Le due conduttrici, sedute a tavole, hanno chiarito tutti i dissidi. La De Grenet ha ammesso di essersi sentita un po’ attaccata dalla Orlando ma quest’ultima le ha assicurato che non è stato così.

Samantha De Grenet, quindi, ha elencato i motivi per i quali è “esplosa”:

Se me lo dici, io ci credo. Se sto parlando con te è perché voglio crederci. Però, credimi anche tu. Filippo è uscito, Cristiano è stato eliminato… Con il giochino dell’immunità, mi sono sentita un pungiball, un tiro al bersaglio. Io mi sono sentita ferita quando mi vengono dette cose lontane da te. Quando mi hai detto che io sono entrata nella Casa a gamba tesa, mi sono sentita mortificata perché io sono entrata nella Casa serenamente.

Stefania Orlando, dal canto suo, ha giustificato le parole forti usate dalla De Grenet:

Quello che è stato detto, è stato detto. Ognuno può avere varie motivazioni. Io me la sono presa per alcune cose che tu avresti detto. Però detto questo, ci sta pure che uno dica certe cose, senza dargli quel valore.

La De Grenet, quindi, ha assicurato di non essere una persona insensibile:

Ti assicuro Stefania, io non sono una persona cattiva, con le donne ancora meno, cerco di non ferire mai nessuno. Quando io dico “una matta, una pazza, una psicopatica”, è una cosa circoscritta al momento. Se pensassi davvero una cosa del genere, non lo direi mai.