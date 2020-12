Rosalinda Cannavò: “Dayane si sta allontanando da me…”  

La nomination di Rosalinda Cannavò ai danni di Sonia Lorenzini non è piaciuta a Dayane Mello che, a causa di questo episodio, sembra aver messo in discussione la sua amicizia con l’attrice siciliana.

Rosalinda, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ne ha parlato a cuore aperto con Samantha De Grenet, affermando di essere stata sempre leale con la modella brasiliana:

Rosalinda Cannavò, quindi, notando l’allontanamento costante di Dayane Mello, sente che sta perdendo un punto di riferimento importante dentro la Casa:

Lei tiene dentro e accumula e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori questo, che gli altri hanno messo in dubbio la nostra amicizia quando io l’ho sempre difesa pubblicamente. Cosa devo fare di più? Lei dice che io parlo con tutti ma se mi sento di parlare con altre persone, che problema c’è? Io parlo delle mie cose ma non mai detto una virgola male su di lei. E se avevo un dubbio nei suoi confronti, andavo subito da lei. Mi fa male vedere certe situazioni in un periodo come questo, un punto di riferimento è importante e non c’è più. Lei si sta allontanando poco a poco. Non ci prendiamo in giro.