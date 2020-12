Dayane Mello critica il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Film già visto” (video)  

Ieri sera, Dayane Mello ha criticato aspramente il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nato all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci (Qui, il video). La coppia di amici speciali, nelle ultime ore, si è lasciata andare a baci, coccole, carezze, tenerezze, abbracci. I fan del #prelemi, sui social, sperano che, a breve, scatti il bacio.

Il punto di vista della modella brasiliana sulla non coppia è chiaro:

Dayane contro i prelemi: "Vogliono viverla veramente o prendere in giro come i gregorelli? Sono più finiti della foto del bacio con Eligreg" #GFVIP pic.twitter.com/WBGLcIaErA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 23, 2020

La perfetta analisi di Dayane su Pierpaolo e Giulia #gregorelli pic.twitter.com/tWY1kvmkXS — wellcome again (@wellcomeagain) December 23, 2020

Mello: “E’ una carenza, lei gli sta dando quello di cui lui forse aveva bisogno da Elisabetta. L’abbraccio, le coccole, lo stare insieme. Questa cosa per me è una presa in giro per la gente. Se ti piace vi baciate e punto. Amici speciali dai, ma dove stiamo?”.

Confidandosi con Samantha De Grenet, Dayane crede fortemente che i due gieffini stiano solamente inscenando quella che potrebbe essere una storia d’amore per compiacere i telespettatori da casa:

“Volete prendere in giro la gente di nuovo? Abbracci e poi ognuno per la sua strada? Di nuovo tutto da capo. La gente ci crede, è un film già visto. E’ una cosa finta. Il quadro di lui ed Elisabetta che si baciano è comprato al cinese, un bacio finto. La vita è una e state a fare finta di volervi bene. Non vedo verità e non mi piace. Con Elisabetta c’era molta più chimica che con Giulia”.

Ci saranno reazioni fuori e dentro il loft di Cinecittà dopo queste dichiarazioni senza filtri su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?