Pietro Delle Piane: “Antonella Elia? L’ho ferita e delusa. Sono molto innamorato” (video)  

Pietro Delle Piane, ospite, oggi 6 dicembre 2020, di ‘Domenica Live’ (Qui, il video), ha commentato le ultime dichiarazioni dell’ex fidanzata Antonella Elia, che, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si sarebbe professata single:

“Non mi ritengo single. Credo che una storia di quasi due anni, bisognerebbe un attimo parlarsi. Non ci siamo ancora guardati negli occhi. Abbiamo discusso”.

L’attore ha rivisto i filmati ‘televisivi’ più importanti della loro storia d’amore:

“Mi fa effetto rivederla. Era un bel periodo. Stavo pensando che abbiamo un anno complicato, pieno di sensazioni, cose forti. Da quando è entrato al Grande Fratello, ho sentito la sua mancanza, ho sofferto tanto. E mi sono reso conto di quanto fosse importante per me. Poi c’è stato il lockdown, siamo stati chiusi in casa un mese. E’ stata la nostra luna di miele”.

Pietro Delle Piane è ancora innamorato di Antonella Elia

Il doppiatore spera di ricucire lo strappo affinché tronfi il sentimento:

“Io e Antonella siamo due cuori spezzati, uniti siamo un unico cuore che batte all’unisono. Credo che lo pensi anche lei. Io l’ho delusa, l’ho ferita. Non c’è un tradimento con un’altra donna. L’ho delusa profondamente. Non mi metto a raccontare i particolari. A volte le parole ed i comportamenti dalla bocca possono uscire dei veleni. Credo che dal cuore possono nascere dei tesori. Mi sono autocriticato. So di aver sbagliato. Penso che da un errore possa nascere qualcosa di bello. Voglio migliorarmi”.

Pietro è ancora innamorato:

“Un rapporto tra due persone è fatto di tante cose. Ci sono tante cose che abbiamo vissuto, e parlato in maniera superficiale. Non ci siamo impegnati nel giusto modo per superarle. […] Io sono molto innamorato. E’ la donna più importante della mia vita. E so che lo è anche lei. Credo che dovremmo darci un’opportunità. Sono disperato per il fatto che l’abbia delusa e ferita. Vivo a casa mia, mi ha mandato tutte le mie cose”.

La busta choc di Domenica Live

La busta choc contiene la mail di una telespettatrice che avrebbe dei video in cui Pietro sarebbe stato cacciato di casa da Antonella dalla polizia (Qui, il video):

“Abbiamo avuto questa discussione accesa. Ho lanciato il telefono per aria. Si è spaccato ed è andato in Sos. Sono arrivate le forze dell’ordine. L’abbiamo aspettate io ed Antonella fuori di casa per cortesia”.

