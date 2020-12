Franceska Pepe e Matilde Brandi fanno pace a Domenica Live (video)  

by @sebastianocascone

Franceska Pepe, ospite, oggi, 6 dicembre 2020, di ‘Domenica Live’, ha presentato per la prima volta, mamma Eleonora, infermiera del pronto soccorso. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’ è tornata a parlare, per la prima volta, della presunta storia con Vittorio Sgarbi:

Pepe: “L’ho conosciuto ad un evento al Festival di Sanremo. Si è creata questa storia su di noi. Non c’è stato un bacio. Non avrei problemi a dirlo se ci fosse stato. Sono molto aperta di mentalità”.

La giovane influencer, poi, ha lanciato un appello al critico d’arte per un chiarimento definitivo sulla loro breve frequentazione (Qui, il video):

Pepe: “Io vorrei dirti che ti stimo molto come uomo. L’ho detto anche a mia mamma. Ci terrei ad un chiarimento”.

L’ex gieffina, infine, ha fatto pace con l’ormai ex nemica Matilde Brandi, collegata da casa, perché febbricitante. Nelle scorse settimane, si era parlato di una rissa sfiorata dietro le quinte del reality di Canale 5 (Qui, il video):

Brandi: “Non so cosa ti è stato riferito, sono stata l’unica a difenderti in casa”.

Pepe: “A me dispiace ad aver avuto questo scontro con me. Rissa? Mai nella vita. Io mi sono molto scaldata, ci è stato un diverbio verbale. Non mi permetterei mai di toccare una donna”.

Alla mamma di Franceska con la K sarebbe piaciuto Vittorio Sgarbi come genero? ✈️ #DomenicaLive pic.twitter.com/qdtSeDsAsf — Domenica Live (@domenicalive) December 6, 2020