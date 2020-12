Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis ha una cotta per Tommaso Zorzi? (video)  

by @sebastianocascone

Stasera, domenica 6 dicembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ fioccano nuovi gossip sentimentali tra nuovi e vecchi inquilini. Giulia Salemi, di fronte ad un’esterrefatta Stefania Orlando, ha rivelato ad un altrettanto incredulo Tommaso Zorzi che Giacomo Urtis (secondo una voce raccolta da Selvaggia Roma) si sarebbe preso una cotta per lui.

Giulia Salemi rivela a Tommaso che Giacomo Urtis si è infatuato di lui, Tommaso: “io devo uscire da questa casa”#GFVIPpic.twitter.com/3x1Rfa4WGe — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 6, 2020

La reazione dell’influencer, ancora scosso dall’uscita di Francesco Oppini, non si è fatta attendere: “Io devo uscire da questa casa”.

Al momento, l’ex protagonista di ‘Riccanza’ non sembra affatto intenzionato ad approfondire la conoscenza con il chirurgo dei vip perché non rientra nei propri canoni: “Sono lusingato. Non è il mio genere. Giacomo frequenta degli uomini bassi, tarchiati, dei torelli”.

Selvaggia: Pettorino, capezzolo…

Tommaso: CAPEZZOLO? Ma è impazzita? Capezzolo di chi?

Giulia: Ma avete dormito insieme avvinghiati.

Tommaso: Ma ho capito ma è una mia amica! Siamo amiche!#gfvip pic.twitter.com/iHIQx8CxvW — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) December 6, 2020

Zorzi: “E’ una mia amica. Siamo amiche. Lo conosco da 8 anni […] E’ come se un giorno un vegano mi dicesse: ‘Andiamo a mangiare una bistecca’”.

Per la Salemi è tutto surreale perché sono “il giorno e la notte”: “Abbiamo trovato chiodo schiaccia chiodo a chilometro zero?!”. Selvaggia lo invita a concedergli una possibilità.

Nel frattempo, Tommaso, qualche ora prima, in giardino con la Orlando, ha vagliato tutte le possibili ipotesi sulla prossima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’. Domani spera/teme il confronto con il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini (ipotizzando anche un chiarimento con la fidanzata Cristina Tomasini) dopo aver confessato, in diretta, tv i propri sentimenti che vanno al di là dell’amicizia.

TOMMASO CHE IMMAGINA L’INCONTRO CON CRISTINA MI SENTO MALISSIMO #gfvip pic.twitter.com/wSbyPakTcD — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 6, 2020

Tommy immagina l’incontro in un puntata con francesco domani sera Vi giuro mi fa morire di tenerezza 😂#gfvip pic.twitter.com/dtK7aSFhOt — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 6, 2020