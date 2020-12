La separazione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si è consumata ieri sera, in diretta, nel corso della 23esima puntata di quest’edizione del Grande Fratello Vip.

Come abbiamo visto, infatti, dopo la decisione di Mediaset di allungare la quinta edizione fino a febbraio, i concorrenti che avevano esternato più dubbi circa il loro futuro nella Casa sono stati chiamati a prendere una decisione definitiva.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di ritirarsi dal gioco, rimanendo, però, nella Casa fino a lunedì; Dayane Mello, invece, dopo aver annunciato il ritiro, ha cambiato idea grazie ad una telefonata dell’ex suocera, madre di Stefano Sala; Francesco Oppini, invece, ha deciso di ritirarsi e di andarsene via praticamente subito, pochissimo tempo dopo aver comunicato la propria scelta ad Alfonso Signorini, lasciando sgomento Tommaso Zorzi che ha anche avuto una reazione nervosa, non avendo gradito lo scarso tatto che il figlio di Alba Parietti ha avuto nei suoi riguardi.

Oggi, Cristiano Malgioglio ha indagato circa i reali sentimenti che Tommaso prova nei riguardi di Francesco.

L’autore di canzoni, quindi, ha proceduto con una domanda esplicita, chiedendo a Zorzi se è innamorato di Oppini:

Tommaso Zorzi ha un po’ esitato prima di rispondere:

Tommaso, però, davanti agli occhi di Malgioglio, è apparso assente e Cristiano ha cercato di spronarlo:

Tommaso Zorzi ha sostanzialmente confermato, facendo sì con il capo, restandosene in silenzio e lasciandosi consolare da Malgioglio che si è anche commosso.

Poco dopo, Zorzi ha ammesso esplicitamente di provare un sentimento per Francesco:

Io ho molto rispetto degli amori altrui, quindi lungi da me, anche se fosse stato omosessuale ma impegnato fuori, ho un grande rispetto a prescindere dall’orientamento. Però se tu mi dici se mi sono innamorato di Francesco, io non te lo posso negare, cosa ti nego, è evidente. Non lo voglio cambiare, è stato un innamoramento, sapendo che non ci poteva essere nulla. Forse ho sofferto anche per questo motivo. Francesco ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo. Era premuroso, tra noi c’era una simbiosi che non mi è mai capitata con un altro uomo.