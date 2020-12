Benedetta Rossi si prende una pausa: “Non voglio perdere l’entusiasmo”  

Benedetta Rossi, una tra le più amate e seguite food blogger e social influencer, anche grazie al programma Fatto in casa da Benedetta, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la food blogger marchigiana ha proceduto con un bilancio dell’anno che sta per volgere al termine, ricordando gli obiettivi raggiunti e ringraziando i follower per l’affetto dimostratole:

Benedetta Rossi, però, come già anticipato, ha deciso di prendersi una pausa perché la stanchezza sta prendendo il sopravvento. Staccando per un po’ la spina, la food blogger spera di ritrovare l’entusiasmo di sempre:

Mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre. Vi confermo che è così, ma proprio perché non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un po’ la spina. Ho bisogno di dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse ma soprattutto ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco.