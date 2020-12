by @Marco Salaris

Il colpo di scena che ha coinvolto Andrea Zelletta nel giorno di Natale ha i suoi sviluppi. La lettera sospetta di Natalia Paragoni ha aperto un caso che è diventato non solo argomento di punta su Twitter tanto da mandare i nomi di Andrea e Natalia in trending topic. I rumors chiaramente hanno raggiunto la ragazza che solo a notte tarda ha deciso di chiarire come stanno le cose. Con un Instagram story nero su bianco scrive:

Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa. Grazie.

Nel frattempo all’interno della casa ognuno si è fatto le proprie idee sull’amaro augurio della fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Abbiamo già citato le reazioni a caldo dello stesso Andrea e di alcuni dei concorrenti della casa. Fra tutti il più aspro è stato quello di Andrea Zenga che ha criticato il gesto di Natalia. Nella notte il caso è stato nuovamente discusso fra Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini, Dayane Mello e Andrea Zenga. Quest’ultimo è tornato a spendere due parole sulla scena di Zelletta che legge il bigliettino descritta come: “bruttissima, con lui che ha avuto un’espressione terribile”.

Più contrastanti i pareri di Giacomo e Sonia. Se il chirurgo crede che la sua sia una mossa per allontanarsi, Sonia non vede del marcio e sostiene che Natalia, in realtà, ami Andrea per davvero. Concentriamoci però su Dayane Mello, perché è proprio da lei che giunge una rivelazione choc.

Grande Fratello VIP, Cecilia Capriotti: “Dayane sa qualcosa su Natalia…”

Dopo che la modella ha sentenziato: “Secondo me Natalia l’ha fatto per allontanarsi pian piano e preparare Andrea alla separazione” ecco che Cecilia Capriotti, parlando con Stefania Orlando, rivela un retroscena che sarà destinato a ulteriori approfondimenti: Dayane ha saputo che, fuori dalla casa, sarebbe successo qualcosa. Questo episodio riguarderebbe Natalia Paragoni e lo ha rivelato in confessionale a Cecilia e Tommaso, arrivando perfino a spaventare la produzione:

Dayane ha lanciato una bomba che secondo me ne parleranno per 20 puntate. Ne ha parlato con me e Tommaso, io le ho detto “oddio che paura” e lui (riferito a Tommaso, ndr) “mi stai terrorizzando”. Dice che è una cosa che sa e voleva dirla, ma noi l’abbiamo un attimo bloccata.

La bomba di cui parla Cecilia ormai è scoppiata, quali saranno le conseguenze?