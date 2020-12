Selvaggia Roma, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 per “ravvivare” la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, eliminata nel corso della venticinquesima puntata di questa eterna edizione del reality show di Canale 5, ha condiviso vari tweet riguardanti l’ex velino di Striscia la Notizia.

Negli ultimi giorni, infatti, Pierpaolo ha ammesso il proprio interesse per Giulia Salemi. Tra Pierpaolo e Giulia, inoltre, complice un gioco di Natale organizzato dal GF, è scattato anche il primo bacio.

Secondo Selvaggia, in breve, l’interesse di Pierpaolo Pretelli nei riguardi della modella italo-persiana non sarebbe reale. Sempre secondo l’ex partecipante di Temptation Island, l’ex velino sarebbe soltanto interessato a crearsi una storia per arrivare in finale:

Ho capito che… Come si dice a Roma. “Ndo cojo cojo”… L’importante è arrivare alla fine… Le dame sono indifferenti… Vero Pier? NON ADORO POTENTE.

Tra gli utenti di Twitter che hanno replicato a questo tweet, qualcuno ha fatto notare a Selvaggia Roma che certe cose “si fanno in due” ossia che anche Giulia Salemi è interessata a Pierpaolo. Selvaggia, in questo caso, ha risposto che l’interesse della sua amica Giulia è reale:

In due, di cosa? A Giulia piace Pier!! Mi spaventa lui. Mi dispiace per la my Giuls/Non mi spavento della povera Giuly ma lui.

Un altro utente, invece, le ha ricordato il repentino cambio di idea riguardante la coppia Pierpaolo-Giulia che, in un primo momento, Selvaggia ha appoggiato. In questo caso, la Roma ha dichiarato che Pierpaolo sta ripetendo il copione già visto con la Gregoraci: