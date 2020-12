Doveva essere una domenica di festa, due giorni dopo il Natale, e invece per Gianni Sperti (ma, purtroppo, anche per Paola Perego) la giornata di oggi si è rivelata drammatica. L’opinionista di Uomini e donne, infatti, ha perso il suo amato papà. L’annuncio lo ha dato proprio Gianni Sperti con un post pubblicato pochi minuti fa sul suo account Instagram, seguito da oltre un milione di utenti.

Un post nel quale con due sole parole Gianni ha espresso tutto il suo dolore: “Ciao Papà“. Nei commenti in tantissimi hanno manifestato il cordoglio e la vicinanza al ballerino che affianca in televisione Tina Cipollari e Tinì Cansino. Tra questi anche l’ex tronista Sabrina Ghio e l’attuale protagonista del trono over Gemma Galgani, che ha fatto sapere a Gianni, con il quale nello studio televisivo non mancano le liti e i bisticci, di partecipare commossa al suo dolore. Anche altri personaggi resi popolari da Uomini e donne hanno commentato il post di Sperti, da Ida Platano a Riccardo Guarnieri, da Manuel Valliccella ad Alessandro Calabrese, da Clarissa Marchese a Giulia Latini, passando per la fidanzata di Stefano Bettarini Nicoletta Larini.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla scomparsa del signor Sperti, al quale Gianni era legatissimo da sempre. L’estate scorsa, l’opinionista aveva mostrato su Instagram il toccante momento in cui, con tutte le precauzioni del caso in termini di rischio contagio da coronavirus, aveva potuto riabbracciare il papà dopo il lockdown che li aveva tenuti, obbligatoriamente, lontani. In quell’occasione aveva scritto:

Vi amate come il primo giorno, forse un po’ di più.

Da parte di tutta la redazione di Blogo e di GossipBlog, le più sentite condoglianze a Gianni Sperti e alla sua famiglia.