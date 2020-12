Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: “Non nominerò mai Tommaso o Stefania. Sono i preferiti del pubblico” (video)  

A poche ore dalla ventinovesima diretta del ‘Grande Fratello Vip 5’ (con il collegamento con Maria De Filippi), in onda, domani lunedì 28 dicembre 2020, Dayane Mello, in giardino con Mario Ermito ha palesato la sua strategia per le prossime nomination. La modella brasiliana ha dei seri dubbi sul fatto di nominare personaggi forti come Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che, a suo dire, sono risultati, nelle scorse settimane, tra i preferiti del pubblico dal casa che li ha sempre salvati al televoto. Ecco il pensiero della gieffina:

Dayane contro il golden trio: ci sono 2/3 dei vecchi (Tommaso, Stefania, MTR) che mi stanno sul cazzo però sono i preferiti del pubblico. Questo è il problema" #GFVIP #zorzando

“2/3 mi stanno un po’ sul ca***o, ci sono 2/3 dei vecchi che a me non piacciono. Però due di questi sono i preferiti del pubblico, è questo il problema e non so se faccio la cosa giusta (a nominarli, ndr). Che ca** metto Tommaso o Stefania? Non usciranno mai, ma non voglio neanche che escano. Sono i preferiti del pubblico fuori, l’ho capito non sono stupida. Anche Maria Teresa è una delle preferite del pubblico”.

Dayane, durante la breve conversazione con l’attore, ha cercato di fargli comprendere il meccanismo del gioco che, per oltre 100 giorni, ha animato le scelte dei personaggi da mandare al giudizio insindacabile dei telespettatori del ‘Grande Fratello Vip 5’:

“E quindi per te scegliere uno dei due forti è una stupidata. Non so che ragionamento fare a questo punto. Perché cercare di mettere in nomination questi che so già che non usciranno”.

Su chi ricadrà la scelta di Dayane domani?! Si accettano scommesse…