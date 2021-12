“Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico?” così esordisce Alex Belli in una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi. Il riferimento è a sua moglie Delia Duran, irritata dal comportamento che l’attore ha assunto con lei dopo essersi avvicinato a Soleil Sorge. La tensione accumulata nelle ultime settimane dovuta ai continui richiami della modella sta portando Alex a scelte piuttosto forti come quella di abbandonare la casa per salvaguardare la sua storia all’esterno e il legame con l’influencer.

L’attore quindi è stufo delle rimostranze fatte via social dalla sua donna e non si fa problemi nel lamentarsi. Le parole riportate da Biccy.it:

Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi fuori starei fermo. Se poi vedo che ti perdi entro e vengo a prenderti, ma non scrivo gli sfoghi. Mentre Sole ha fatto un altro tipo di errore. Io volevo tutelarci e ho detto ad Alfonso “le telecamere non ci bloccano, se volessimo lasciarsi andare l’avremmo fatto”. Lei invece ha smontato tutto dicendo che non è così e adesso è tutto complicato.

Alex non ha freni. Anche con Soleil la storia non cambia ed è un fiume in piena:

Stai ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di mer** su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta ca**o di televisione e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? P**co cane. Non ci sta, basta sono stufo. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla.

Poi la citazione sulla messa in scena della Turandot, in cui ‘guarda caso’ Belli aveva in copione un bacio appassionato con Soleil:

L’avevo avvisata che avremmo fatto la Turandot e lei mi ha detto ‘ok vai tranquillo, non sono queste le cose che mi danno fastidio’. E poi scrive quelle ca**ate? Allora non va bene e mi incavolo.

Infine la riflessione dopo la dichiarazione d’innamoramento a Soleil: