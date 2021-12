Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Mi sono innamorato di te” (video)

Alex Belli, dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ in cui ha visto le foto del feeling tra la moglie Delia Duran ed il modello Simone Bonaccorsi, nella notte, ha deciso di dichiararsi all’amica speciale, Soleil Sorge:

Ci sono lati di te che ho visto e che tu tieni nascosti a quasi tutti. Certe cose non le fai vedere. Accetta questo che ti sto dicendo. Mi sono innamorato di te ed è anche perché ho visto questa dolcezza e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai. Io amo queste tue sfaccettature, lo sapevi già. […] Non pensare a Delia e a quello che fa. Quando usciremo le chiederai a lei il perché di certe sua azioni o dichiarazioni. Puoi avere un pensiero su di lei, ma non puoi averlo non chiaro su di me. Mi stai vivendo da mesi e puoi fidarti.

Anche la new entry, Biagio D’Anelli, che, da telespettatore ha visto l’evolversi del legame eccezionale tra l’attore e l’influencer, ha dato alcuni consigli al gieffino su come comportarsi nei prossimi giorni:

Io ho visto tutto da fuori. Tu avevi i piedi i due scarpe. Ti ho difeso come un parente all’epoca che ti attaccavano quando eri all’inizio della storia con Delia. Però adesso devi vedere come comportarti. Tu e Sole eravate belli, capisci questa cosa. Non eravate Turandot, dai non dirmi che era un bacio da attore. Io non recito e non sono un attore, ho fatto un film e non è nemmeno andato bene. Però da pubblico ho visto il vostro bacio e se era finto eravate da Hollywood. Rispetto quello che dici però rifletti. Adesso sta a te, amico mio devi fare la scelta. Assumiti la responsabilità di scegliere quello che è meglio per te. Sei bello di nome e di fatto e questo è successo. […] Comprendo quello che mi dici però questo è accaduto e ora devi vedere come agire. Sempre pensando di ferire il meno possibile una donna a cui tieni