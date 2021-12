Gossip: le notizie del 30 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 30 novembre 2021

Arisa, in una lunga intervista a ‘Vanity Fair’, ha confessato alcuni aspetti inediti della sua adolescenza. La cantante, attualmente nel cast di ‘Ballando con le stelle’, ha confessato di aver ricevuto il primo ‘succhiotto’ a 11 anni:

Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: “Rosalba, cos’hai fatto?”. La prima sigaretta invece a nove anni. Ho subito voluto dirglielo per fargli capire che non ero quella che lui pensava. Nel mentre mia madre girava per la casa urlando: “Stai zitta, stai zitta!”. Da noi si litigava tutti i giorni a causa mia.

Mahmood, intervistato da ‘Vanity Fair’, ha svelato, per la prima volta, cosa potrebbe farlo capitolare in amore:

Cosa mi conquista? Se a una persona piacciono i Pokémon, attira la mia attenzione. Un’altra cosa che mi attrae? Se sai cucinare sono già 100 punti in più. Ma non mi innamoro da un sacco, è difficile farlo. Per me è importante, ma è necessario che concorrano un insieme di cose. Mentre non mi fa innamorare un certo tipo di insicurezza: quando percepisco che il vanto è frutto di un’insicurezza, lì mi tengo a distanza.