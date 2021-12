GF Vip 2021, i concorrenti che potrebbero lasciare la casa prima di Natale

Subito dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Carmen Russo si è ritrovata in giardino con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani. La showgirl ha intenzione di trascorrere le festività natalizie assieme al marito Enzo Paolo Turchi e all’amatissima figlia Maria:

Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai.

Dopo aver ricevuto la visita a sorpresa di Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia sembra non avere intenzione di stare altro tempo lontano dal compagno e dai figli:

Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba.

Anche l’ex Pupa, promessa sposa di Alessandro Rossi, nutre diversi dubbi sulla possibilità di prolungare la propria presenza nel reality di Canale 5: