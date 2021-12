Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo litiga con Lulù Selassiè: “Mi dissocio” (video)

Dopo l’ultimo puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ e la sfuriata in diretta tv che ha suscitato la reazione stizzita di Alfonso Signorini, Lulù Selassié ha cercato un nuovo confronto con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore sembra essere intenzionato a chiudere definitivamente qualsiasi tipo di legame con la Principessa:

Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me. Non voglio ascoltare. […] A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a fanc..o

A più riprese, la concorrente etiope ha sperato di ricucire lo strappo con il compagno d’avventura. Manuel, però, fermo e abbastanza arrabbiata, non ha intenzione di ritornare sui propri passi:

Lasciami vivere, ti ho detto quello che penso. Mi dissocio dai tuoi comportamenti, non mi vanno bene e sono cose tue, non sono affari miei.

Lulù da che pulpito dici che Manuel non ascolta! Quando sei tu la prima a non ascoltare e voler sempre dire a tutti i costi le tue frasette #gfvip pic.twitter.com/IKAIQwTlgJ — s🍬fi (@psychopatica_) November 30, 2021

In effetti, l’atleta, anche ad Alfonso Signorini e fuori onda ai compagni d’avventura, ha rivelato di essersi sentito in forte imbarazzo per le parole dell’ex amica:

Non posso pretendere altro, siamo due mondi io e te, opposti. Mi fa stare male queste cosa, mi sono sentito in imbarazzo, mi sono vergognato. Mi mettono in imbarazzo quando mi chiedono se sono contento se sei rimasta, ma che me ne frega a me.