Grande Fratello Vip 2021: nuovo bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge (video)

Durante la serata di ieri, dedicato alla Tourandot, è scattato un nuovo bacio passionale tra Alex Belli e Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Subito dopo l’ultima diretta, l’influencer ha manifestato l’intenzione di lasciare il programma il prossimo 13 dicembre 2021 perché infastidita dalle continue clip sull’esistenza di un presunto triangolo tra l’attore e la moglie Delia Duran:

Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte, quindi non ho interesse andare a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli. Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa in cui vengo tirata in mezzo