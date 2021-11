Arisa replica a Rocco Siffredi: “Nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sess0” (video)

Negli scorsi giorni, Rocco Siffredi, dalle pagine di ‘MOW Magazine’ ha espresso un desiderio ovvero quello di ingaggiare la cantante Arisa, impegnata come concorrente di ‘Ballando con le stelle‘, in una prossima pellicola a luci rosse. Le dichiarazioni del noto pornoattore non lasciano alcun dubbio:

Seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sensuale a livelli surreali e, a prescindere dal mio gusto personale, te lo dico perché non hai idea di quanti personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti infoiati. Mi scrivono: “Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero!”. Ovviamente piacerebbe loro vederla con me. Poi, attenzione: magari non rientro nei gusti di Arisa – e ci può stare – oppure può darsi che mi consideri troppo vecchio per lei – e ci starebbe anche questo – ma ti assicuro che darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Onestamente, per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo, senza far vedere altro.