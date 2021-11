Amici 2021, la mamma Serena Carella: ‘Albe? Ho fiducia nelle scelte di mia figlia”

Ottina, mamma di Serena Carella di ‘Amici 2021‘, in una lunga intervista rilasciata, questa settimana, dal magazine ‘Di Più’, ha rivelato, per la prima volta, che la figlia avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi.

La donna ha svelato che, i primi passi nel mondo del ballo, li ha mossi nella città natale, Cerignola, frequentando l’accademia assieme alla sorella Antonella. La danzatrice, negli anni, ha avuto la possibilità di perfezionarsi nel campo tersicoreo lavorando molto all’estero in città come Amburgo, Parigi, Broadway e Venezia.

Solo dodici mesi fa, la ballerina ha accettato una prestigiosa opportunità professionale in Francia, entrando nella Compagnie Giovanni Martinat. dopo un’audizione online:

Era stata notata da Kledi Kadiu, che è stato tante volte a Cerignola per tenere delle lezioni. Ha notato che era speciale e che aveva talento. L’anno scorso, quando serena è andata a Roma a fare il provino ad Amici, l’hanno presa subito. Poi però è partita per la Francia e per partecipare al programma ha dovuto aspettare che la richiamassero.