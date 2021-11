Grande Fratello Vip 2021: Tommaso Stanzani provinato? L’indiscrezione

Nelle scorse ore, dopo l’ultima puntata di ‘Casa Chi’, è circolata, sul web, una bomba che riguarda uno dei possibili concorrenti che, nelle prossime settimane, potrebbe varcare la porta rossa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, ha rivelato che Tommaso Stanzani, ex concorrente di ‘Amici 20’ e fidanzato di Tommaso Zorzi, ha sostenuto un provino per il reality show di Canale 5. Si legge:

Sono circolate voci di tronisti ed ex tentatori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e al momento smentiamo la presenza di persone che hanno partecipato a questi programmi. Possiamo annunciare che è stato contattato e c’è stato un provino a Tommaso Stanzani, il compagno di Tommaso Zorzi ma non sappiamo se andrà a buon fine o meno e sul chirurgo estetico in quarantena al momento mi taccio.

In realtà, poche ore fa, attraverso una Ig Stories, il danzatore ha, di fatto, spento, sul nascere, ogni pettegolezzo sulla sua vita professionale:

Oggi ho avuto un incontro speciale… posso solo dirvi che sto per partire per un tour, ballerò per uno dei cantanti di cui l’Italia va più fiera all’estero e sono al settimo cielo, per ora posso solo dirvi che sono troppo felice.