È stato bloccato l’account Instagram di Fabrizio Corona dopo le scottanti dichiarazioni sulla vicenda Totti-Blasi.

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona aveva annunciato sui social di voler scoperchiare il vaso di Pandora riguardo alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A quanto pare infatti, l’uomo sarebbe a conoscenza di segreti e di retroscena privati che potrebbero rovinare l’immagine pubblica dell’ex coppia. Così l’uomo aveva attaccato Ilary Blasi dopo le notizie sui presunti tradimenti: “E’ caduta la maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me. Chi ama non tradisce”.

Nella giornata di ieri poi, Corona ha pubblicato una storia in cui mostrava il tentativo di Totti di contattarlo privatamente su Instagram. Probabilmente per evitare che la vicenda, già al centro dell’attenzione mediatica, diventasse ancora più chiacchierata e discussa. Poco dopo aver pubblicato la storia però, il profilo Instagram dell’uomo è sparito dai radar.

Il profilo social di Corona è sparito: il motivo

Fabrizio Corona

Non è ancora chiarissimo cosa sia successo. Non si sa se la causa della sparizione del profilo social di Corona sia dovuta ad una segnalazione in massa degli utenti o se sia stata una decisione di Instagram in seguito a qualche violazione. Potrebbe essere una decisione dello stesso Corona? Per ora non è possibile saperlo. L’uomo non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, e la questione sulla separazione tra Totti e la Blasi potrebbe diventare estremamente privata quando la settimana prossima si incontreranno i rispettivi legali per arrivare ad un accordo di silenzio mediatico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG