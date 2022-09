Ilary Blasi si stringe negli affetti famigliari dopo la separazione con Francesco Totti per festeggiare il compleanno dello zio.

Questo è sicuramente un periodo molto difficile per la conduttrice televisiva e showgirl Ilary Blasi. La sua separazione dal calciatore Francesco Totti è diventata un caso mediatico sulla bocca di tutti. Le rivelazioni scottanti su presunti tradimenti e l’accusa di Totti riguardo i rolex rubati hanno travolto la donna che non ha però commentato, restando in rigoroso silenzio. In questi difficili giorni la Blasi si stringe nell’affetto e nel supporto della sua famiglia. Nella giornata del 13 settembre, la donna ha festeggiato il compleanno dello zio Stefano Serafini insieme a tutti i suoi parenti.

Un momento intimo per Ilary Blasi insieme agli affetti famigliari

In una foto pubblicata sui social infatti, si vede la Blasi posare insieme alla mamma e alla nonna 90enne. Oltre a loro ci sono anche le due sorelle di Ilary. Silvia Blasi, la sorella più grande, nata nel 1980, con le due figlie Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2012. Melory Blasi invece, la sorella più piccola, nata nel 1990, posa insieme alla sua bambina Jolie, di appena un anno. Sorridono tutti ed è chiaro che la famiglia Blasi si sta godendo un momento intimo tra serenità e festeggiamenti. Almeno per una sera anche Ilary si gode la tranquillità famigliare, lontano da notizie e scandali mediatici.

