Giulia e Silvia Provvedi salutano con un post sui social il padre venuto a mancare: “Ti ameremo per sempre”.

Le sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi sono conosciute al pubblico come duo musicale con il nome d’arte Le Donatella. Le sorelle hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram un post con una dedica commovente rivolta al padre, a cui erano legatissime, che è venuto recentemente a mancare. Il messaggio delle due ragazze: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà, Ti ameremo per sempre”. Ad accompagnare la dolce dedica hanno pubblicato un‘unica foto: l’emoticon di un cuore su sfondo nero. Non si conoscono ancora le cause della morte del padre.

I messaggi di supporto rivolti alle sorelle Provvedi

Sotto il post Instagram sono arrivati in pochissimo tempo migliaia di commenti di supporto per Le Donatella. Laura Pausini scrive: “Un abbraccio grande“, Laura Chiatti: “Forza Meraviglie“, Paolo Ruffini: “Un abbraccio immenso“. Sono solo alcuni dei messaggi arrivati da moltissimi divi dello spettacolo in segno di conforto per le due ragazze. Anche l’ex di Giulia Provvedi, il portiere della fiorentina Pierluigi Gollini ha voluto mostrare affetto nei loro confronti, commentando con l’emoticon di due cuori infranti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG