Secondo alcune indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti con il personal trainer romano Cristiano Iovino.

Ilary Blasi ha tradito Francesco Totti? Nelle ultime ore sui social sono emerse nuove indiscrezioni sulla clamorosa rottura tra i due vip e sembra che la conduttrice – secondo Dagospia – avrebbe intrapreso una liaison con il personal trainer romano Cristiano Iovino. Al momento non è dato sapere se proprio questa possa esser stata la causa dell’addio tra lei e Totti.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Cristiano Iovino: l’indiscrezione

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete non sarebbe stata la relazione tra Totti e Noemi Bocchi a causare la separazione tra lui e la moglie Ilary Blasi, bensì una relazione tra la conduttrice e showgirl con il personal trainer Cristiano Iovino, rimasto finora lontano dal mondo dello show business.

Sulla questione non sono emerse conferme, ma in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più e sembra che già da settembre Ilary Blasi potrebbe recarsi in tv per svelare alcuni retroscena sul suo addio al marito. Nel frattempo la conduttrice si trova nelle Marche, dove ha fatto visita ai suoi familiari dopo le vacanze in Tanzania e a Sabaudia. I figli sarebbero insieme a Francesco Totti proprio a Sabaudia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG