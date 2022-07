Secondo indiscrezioni Ilary Blasi potrebbe presto dire la verità in merito al suo discusso addio al marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi andrà in tv per mettere in chiaro come siano andate veramente le cose tra lei e il marito, Francesco Totti, dopo la clamorosa smentita da lei fatta nei mesi scorsi? Secondo indiscrezioni sì, e il luogo prescelto sarebbe sempre il salotto tv dell’amica Silvia Toffanin dove già si era recata nei mesi scorsi (proprio per mettere a tacere le voci in merito alla presunta crisi). Ora che l’addio è stato confermato da entrambi, Ilary potrebbe tornare già a settembre a Verissimo per mettere in chiaro le cose.

Ilary Blasi in tv per l’addio a Francesco Totti

Secondo i rumor in circolazione già a settembre Ilary Blasi potrebbe recarsi in tv per mettere in chiaro alcuni retroscena sul suo addio al marito, Francesco Totti, giunto dopo 20 anni insieme.

Secondo Nuovo il luogo deputato al chiaramente definitivo da parte della showgirl sarà il salotto tv dell’amica Silvia Toffanin, con cui si vocifera che Ilary si sia confidata per tutti questi mesi. A febbraio, quando erano emersi i primi rumor riguardanti l’addio tra lei e il marito, Ilary Blasi si era recata proprio a Verissimo per smentire le voci in circolazione. Dopo appena 4 mesi però, è giunta la triste conferma della fine del suo matrimonio.

