Ilary Blasi è tornata a parlare delle clamorose indiscrezioni in merito alla sua presunta – e smentita – crisi con Totti.

Non ci sarebbe nessuna crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti e la showgirl è tornata a ribadirlo anche in un’intervista a Chi, dove ha svelato perché secondo lei il rumor avrebbe preso piede e come avrebbero reagito lei e il marito all’ondata di notizie che li vorrebbero in procinto di separarsi.

“Ho letto e quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte. Anche in in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”, ha dichiarato la conduttrice.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la crisi con Totti

Secondo Ilary Blasi non ci sarebbe nulla di vero nei gossip – rilanciati da Dagospia – in merito alla sua presunta crisi matrimoniale. Lei e Francesco Totti formano una famiglia solida e unita, e l’unico motivo per cui i gossip su di loro prenderebbero piede e perché, a suo dire, “lo scoop sarebbe assicurato”. Ilary si è sfogata con Chi e ha tuonato contro i giornali che hanno messo in circolazioni le voci sulla crisi e sui presunti tradimenti.

“Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie. Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, si vede. E poi che parlino di cose più importanti”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG