Soleil Sorge è giudice a La Pupa e il Secchione mentre il fratello del suo ex Luca Onestini, Gianmarco, è uno dei concorrenti. Per la prima volta l’influencer ha svelato cosa ne penserebbe dell’ex cognato: “Sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni.. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato”, ha dichiarato a Chi.

Discorso diverso invece sembra per quanto riguarda Mila Suarez: tra Soleil e la modella non corre buon sangue e nelle ultime ore la giudice ha dato un clamoroso zero alla top model, ex fidanzata di Alex Belli. Le due se ne sono dette di tutti i colori e in tanti si chiedono se ci saranno altri scontri tra loro a La Pupa e il Secchione. Per saperlo non resta che attendere.

